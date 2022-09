Neurodermitis: Ein Leben ohne Juckreiz ist möglich

Die sogenannten Biologika sind Antikörper, die an einen Botenstoff (Interleukin) binden und den Entzündungsprozess unterbrechen (mittels Spritze oder Pen alle 2-4 Wochen injiziiert). Januskinase-Hemmer („small molecules“, täglich als Tablette eingenommen) setzen noch tiefer an. Sie wirken direkt in der Zelle und hemmen die Produktion entzündungsfördernder Botenstoffe.