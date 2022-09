Werden die Punkrocker ihren Fans zu langweilig?

In Gastein werden Die Ärzte es hoffentlich besser machen. Obwohl die Fans hier schon im Vorfeld einiges ertragen mussten. Bereits zweimal musste das geplante Konzert mit den Kultrockern verschoben werden. Der Termin am kommenden Donnerstag in Bad Hofgastein soll nun aber auf alle Fälle halten. Ab 16 Uhr gibt es bereits für die VIPs Einlass, Als Vorband heizen „Blackout Problems“ ein und zur Primetime, um 20.15 Uhr, werden dann Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzales die Bühne in Salzburg entern.