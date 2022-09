Verkehrsschild-Panne sorgt für Schmunzeln

„Liebe ASFINAG, warum schreibt’s ihr nicht gleich Berchtholztorf? Ich fordere für jede Perchtoldsdorferin und jeden Perchtoldsdorfer eine Gratis-Jahresvignette als Schmerzensgeld“, so der verärgerte User auf Facebook. Die Kommentare reichten von „PerchtHOLZdorf Bitte!“, „Made my day! Des is oba a wöd Aktion!“ Oder auch: „Ich find's super! Individuell halt …“