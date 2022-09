Salzburg-Gegner Milan siegt knapp in Unterzahl

Milan, im Vergleich zum 1:1 in Salzburg an drei Positionen verändert, siegte bei Nachzügler Sampdoria Genua mit 2:1 (1:0). Junior Messias (6.) und Olivier Giroud per Elfmeter (67.) trafen für die Gäste, die nach Gelb-Rot für Flügelstürmer Rafael Leao (47.) rund eine Hälfte in Unterzahl agierten und durch Filip Djuricic das zwischenzeitliche 1:1 (57.) hinnehmen mussten.