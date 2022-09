Däne Pedersen holt bei Vuelta dritten Tagessieg

Der 22-Jährige verteidigte das Rote Trikot des Gesamtführenden auf dem Kurs mit zwei Anstiegen souverän und liegt weiter 2:07 Minuten vor dem Spanier Enric Mas und 5:14 Minuten vor dessen Landsmann Juan Ayuso. Der in Mas‘ Movistar-Team fahrende Gregor Mühlberger kam mit etwas mehr als einer Minute Rückstand im Ziel an, der Niederösterreicher hielt seinen 55. Rang in der Gesamtwertung.