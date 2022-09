Austria-Gegner: Trainer viermal wiederbelebt

Der Hunger auf mehr macht, Klubeigentümerin Alona Barkat, die Ehefrau eines Milliardärs aus der Hightech-Branche, hat jede Menge Geld. Das nicht immer sinnvoll eingesetzt wird - aktuell hat man acht Legionäre im Kader, nur sechs dürfen in der Liga spielen. „Dazu sind einige Ex-Teamspieler über ihrem Zenit. In Wien ist die Austria Favorit, man muss die Intensität möglichst hoch halten“, so Ruttensteiner.