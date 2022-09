2 Autos in Straßengraben geschleudert: 4 Verletzte

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Mittwoch gegen 16.40 Uhr mit seinem Wagen auf der B64 in Richtung Weiz unterwegs und wollte gerade an einer Kreuzung Richtung Albersdorf einbiegen. Da passierte es: Der Pkw-Lenker (35) hinter ihm streifte ihm, beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und landeten schließlich im Straßengraben.