So will Graz der Bauwut Herr werden

Bauland soll rückgewidmet werden

Was bisher geschah? „Wir haben zahlreiche aufliegende Bebauungspläne in puncto Klimaschutz überarbeitet, insbesondere der Baumschutz wurde verstärkt“, betont Schwentner. Zudem sei gerade eine große Studie in Arbeit, die Möglichkeiten zur kostenlosen Rückwidmung von Bauland aus Klimaschutzgründen ausloten soll. Bei der lange diskutierten Leerstandserhebung für ganz Graz sei man ebenfalls auf einem guten Weg, sie soll auf jeden Fall kommen. Schon in Planung seien auch einige neue „Grüne Meilen“.