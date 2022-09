Tschechien und Polen werken wieder an Gaspipeline

„Wir dürfen nicht den Fehler unserer Vorgänger in der Regierung wiederholen, die sich nicht um die Energiesicherheit gekümmert haben“, sagte Fiala in Anspielung darauf, dass das frühere tschechische Kabinett von Andrej Babis die Arbeiten an Stork II gestoppt hatte. „Die Slowakei hat kürzlich eine Gasleitung-Verbindung mit Polen in Betrieb genommen, während wir (Tschechien, Anm.) erst am Anfang sind“, fügte der tschechische Regierungschef hinzu.