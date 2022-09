Salzburg freut sich auf Rückkehr der Pedalritter

Schon im letzten Jahr fand der Event großen Anklang, Hunderte Zuschauer feuerten die Sportler entlang der Strecke an. Wohl auch wegen des K. o.-Modus, der Spannung pur verspricht. Die Athleten nehmen in Sechser- bzw. Achtergruppen den Anstieg in Angriff, immer die bessere Hälfte steigt in die nächste Runde auf. Der Sieger fährt maximal dreimal hinauf. „Es ist eine Mischung aus Sport und Show und definitiv ein Format, das Sinn macht“, sagte Peter Treml, der Präsident des Radsportverbandes Salzburg.