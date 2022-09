Österreichs Frauen feiern 10:0-Triumph - mit Makel

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann schickte genau jene Startelf aufs Feld, die am Samstag gegen Europameister England mit 0:2 verloren hatte. Mit dabei war also auch die zuletzt verkühlte Verena Hanshaw. Und die Spielerinnen gingen mit dem nötigen Ernst an die Sache heran, übernahmen von Beginn an das Kommando und ließen dem Underdog keine Luft zum Atmen. Den Trefferreigen eröffnete Billa schon in der 7. Minute nach Feiersinger-Zuspiel. Chancen gab es am laufenden Band, Tor Nummer 2 ging auf das Konto von Zadrazil, die souverän abschloss.