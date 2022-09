Großes Schweigen um Mülllager-Pläne in Sollenau

Geschäftsführung schweigt

Nach mehreren Anfragen bei der Immobilienfirma C. Guttmann GmbH und der Lidl-Tochter PreZero, mit Sitz im deutschen Neckarsulm, wurde jedes Mal eine Mauer des Schweigens hochgezogen. „Die Geschäftsführung möchte nicht über ungelegte Eier sprechen“, heißt es seitens der Immo-Fachleute. Und in der Marketingabteilung des Abfallunternehmens weiß man offiziell auch nichts von einer neuen Müllbehandlungsanlage in Österreich. Bestätigt werden aber immerhin Expansionspläne hierzulande.