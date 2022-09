Bub abgeschossen - Struber-Schützling weggeschickt

Es passierte am Sonntag in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS). Im Meisterschaftsspiel der New York Red Bulls gegen Philadelphia (0:2). Yearwood ist mit einer Schiedsrichterentscheidung nach einem Zweikampf an der Outlinie sichtlich nicht einverstanden. Frust. Ein kurzes gedankliches Blackout. In der Emotion drischt Yearwood den Ball unkontrolliert über die Werbebande in die Zuschauer. Alles andere als Absicht, jedenfalls dass der Ball in den Rängen landet. Und noch mehr, dass jemand getroffen wird. Aber genau das passiert leider. Der Ball landet inmitten einer Fangruppe. Mehrere Zuschauer werden offenbar getroffen. Die Kamera zeigt einen jungen Burschen weinend, eine junge Frau sichtlich emotional überfordert. Yearwood ist die Sache augenblicklich unangenehm, klettert sofort über die Absperrung und geht auf die Tribüne, um sich zu entschuldigen. Ein sichtlich genervter Fan lässt das aber nicht zu und schickt den Kicker wieder weg. Der will ganz offenbar im Boden versinken.