Streifenwagen rammt Straßenbahn in Graz

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz. Eine Polizeistreife dürfte von der Straße abgekommen und in die Tramlinie 3/5 Richtung Puntigam gekracht sein. Die Unfallstelle wurde kurzzeitig abgesperrt.