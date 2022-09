Kiesenhofer startet ab Mittwoch bei Vuelta

Kiesenhofer hat nach der Vuelta dieses Jahr noch zwei weitere Rennen eingeplant: Einerseits das WM-Einzelzeitfahren am 19. September in Australien und am 16. Oktober zum Saisonabschluss das Zeitfahren Chrono des Nations in Frankreich. Für Nationenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wird übrigens dann erst die WM im August 2023 in Glasgow schlagend. Dort werden noch zehn Nationenplätze vergeben.