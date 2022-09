Nadal: Interessante Ansage nach US-Open-Aus

In New York lief‘s dann nach Anfangsschwierigkeiten ganz gut. In Runde drei etwa schien Nadal zur Höchstform aufzulaufen, ließ Richard Gasquet in drei Sätze nur sechs Games. Gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe war in der Nacht auf Dienstag aber mit 4:6, 6:4, 4:6 und 3:6 Endstation. Nadal kassierte damit im 23. Grand-Slam-Spiel dieses Jahres die erste Niederlage. Aber die Fans dürfen sich, wie wir jetzt wissen, ja immerhin auf ein Comeback nächstes Jahr freuen.