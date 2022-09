Warum Haalands Kollegen ihn jetzt „Dämon“ nennen

Dämon für Verteidiger

Und Haaland wirkt angesichts seiner bisherigen Leistungen für Manchester City auf manch gegnerischen Verteidiger wohl tatsächlich wie ein Dämon. Fünf Spiele, neun Tore (so früh hat diese Marke in der Geschichte der Premier League noch niemand erreicht), zuletzt zwei Hattricks in Folge, im Schnitt alle 43 Minuten ein Tor - die Bilanz ist furchteinflößend genug. Da bräuchte es gar keine optische Ähnlichkeit mit einem Dämon.