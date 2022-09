Haaland „in jeder Hinsicht anders als der Rest“

Während Ronaldo und Co. Fotos von Jachten posten, gibt es in den sozialen Medien Haaland beim Fischen oder Holzfällen: „Er ist authentisch, wird noch auf Jahre eine große Nummer sein!“ Beim 6:0 von Manchester City gegen Nottingham erzielte der Norweger in seiner fünften Premier-League-Partie die Saisontore sieben bis neun - das gab es noch nie! In der Champions League hält er bei 23 Toren in 19 Spielen, Trainer Guardiola vergleicht den 22-Jährigen bereits mit City-Legende Agüero. „Erling hat die Qualität, dort zu landen. Was Sergio geleistet hat, ist unglaublich. Aber Erling hat auch dieses Talent.“ Und ist den Gegenspielern im direkten Duell sowie auf den ersten Metern überlegen.