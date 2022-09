Haaland? „Dieser Kerl wird jeden Rekord brechen!“

Lob von Guardiola

Trainer Pep Guardiola lobte die Einstellung seines Stürmerstars, der auch schon zuletzt am Samstag beim 4:2 gegen Crystal Palace geglänzt hatte. „Als wir Erling gekauft haben, hat jeder davon gesprochen, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Was wir wollen, ist ihm dabei zu helfen, fortzusetzen, was er in Norwegen, Österreich und Deutschland gezeigt hat“, sagte Guardiola nach dem Kantersieg gegen den Aufsteiger.