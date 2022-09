So viel gaben die Topklubs am Transfermarkt aus

Auch auf dem vierten Rang thront ein englischer Verein. Richarlison (58 Mio.) plus Christian Romero (50 Mio.) plus Yves Bissoume (29,2 Mio.) plus Destiny Udogie (18 Mio.) plus Djed Spence (14,7 Mio.) ist gleich 169,9 Millionen Euro, die Tottenham Hotspur auf den Tisch gelegt hat.