Gegen Lewandowski: Salami will erneut den K.o.

Die Herausforderung wird jedoch die Größe sein. Er selbst misst 1,97 Meter und schwankt zwischen 106 und 112 Kilogramm. Dennoch überbietet ihn sein Gegenüber nochmals um vier Zentimeter, die auch (noch) mehr Gewicht bedeuten. Obergrenze gibt es in seiner Gewichtsklasse nämlich keine mehr, bedeutet für ihn: „Das beste Leben. Die Schläge sind zwar härter, aber ich muss nicht ständig hungern. Mir ist egal, welches Gewicht. Ich muss nur aufpassen, was ich esse, aber nicht wieviel ich davon esse - ich kann also reinhauen. In der Kampfwoche bin ich der Einzige, der mit einem Lächeln herumläuft.“