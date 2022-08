Millionen ergaunert: Wo steckt Influencerin Nutty?

Haftbefehl erlassen

Diese dürfte inzwischen allerdings erschöpft sein. Am 24. August veranlasste der Opferanwalt etwa 30 Personen, bei der Abteilung für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität Beschwerde gegen Natthamon einzureichen. Die YouTuberin habe ihre Popularität ausgenutzt, um Opfer mit dem Versprechen auf hohe Gewinne in kurzer Zeit zu ködern, so der Vorwurf.