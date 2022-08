Affenpocken: 1. Todesfall in den USA zu beklagen

Bereits 18.000 Fälle in den USA gemeldet

Bei den Affenpocken handelt sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Die Krankheit trat jahrzehntelang vor allem in manchen west- und zentralafrikanischen Ländern auf. Seit Mai aber wurde sie auch außerhalb Afrikas vermehrt registriert. Allein in den USA sind bisher mehr als 18.000 Fälle gemeldet worden.