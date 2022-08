148.000 Tonnen: Genügend Äpfel für die Steirer!

Die weniger guten Nachrichten: Die Produktionskosten für die heimischen Bauern sind, den bekannten Problemen wie steigenden Energie- und Düngerpreisen geschuldet, auf 65 Cent pro Kilo angestiegen; am Markt bekommen sie im Schnitt 45 Cent! Und: Die Zahl der Erntehelfer (4000 werden benötigt) wird weniger (auch jene aus der Ukraine fallen weitläufig aus) - dafür der Druck auf dem Markt brutaler. Zwölf Millionen Tonnen Äpfel werden heuer auf dem europäischen Markt produziert - dabei wird es ab zehn Millionen Tonnen schon eng. Vor allem die Polen preschen vor. Hier werde, so die Experten der Landwirtschaftskammer, sogar mit EU-Förderung Ertrag vernichtet. Während in anderen Ländern, was als wettbewerbsverzerrend gilt, mehr Geld für Wasserreservoirs fließt.