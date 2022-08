Theater um Oscar Piastri: Vorwürfe gegen Alpine

„Ich denke, dass er im McLaren sitzen wird“

Laut ihm habe sich Alpine nicht an die Abmachungen gehalten. Man habe Piastri etwas Anderes versprochen. „Jeder Fahrer in seiner Position hätte getan, was er getan hat. Das denke ich nach allem, was ich weiß“, so Correa, der sich festlegt: „Ich denke, dass er im McLaren sitzen wird. Und das hoffe ich auch für ihn, denn er verdient einen Platz in der Formel 1. Es war schon schade, dass er im letzten Jahr kein Cockpit bekommen hat!“