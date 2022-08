Rudi Anschober: Freiheit

Errichten wir daher auf möglichst vielen Dächern Sonnenkraftwerke für Wärme und Strom, nützen wir naturverträglich Geothermie, Biomasse, Wasserkraft, Speicher, sparen wir Energie in allen Bereichen. Und bauen wir Hunderte neue Windkraftwerke in ganz Österreich, an guten Standorten und mit Beteiligung der Anrainer.