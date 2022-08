„Hörgeräte haben Potenzial zum Modeaccessoire“

Gerade in Südosteuropa expandiert man derzeit stark: In Serbien wurden binnen eineinhalb Jahre neun Standorte eröffnet, nun folgt das erste Geschäft in Bosnien-Herzegowina (Banja Luka) „Wir wollen hier ein ähnliches Tempo gehen“, sagt Vorstandsvorsitzender Lukas Schinko.