Ist Leonore Gewessler eine gute Energieministerin?

„Krone“: Wenn Sie auf die vergangenen Monate Ihrer zweiten Amtszeit zurückblicken - was lief gut, was schlecht?

Thomas Stelzer: Gut gelaufen ist, dass sich Oberösterreich als Arbeitsplatz- und Lebensqualitätsstandort weiter gefestigt hat. Wir haben zurzeit so viel Beschäftigte wie noch nie. Aber es gab auch gewaltig viele Herausforderungen, die uns nach wie vor beschäftigen. Zum einen die Coronawelle und zum anderen der Krieg in der Ukraine, der - neben all dem menschlichen Leid - auch massive Folgen für unser tägliches Leben in Oberösterreich hat. Stichwort Energieversorgung, Energiepreise.