Ab 14 Uhr LIVE: Wer holt erste Bestzeit in Spa?

Die Sommerpause ist zu Ende. In Belgien geben Max Verstappen und Co. wieder Gas. Der Red-Bull-Pilot liegt derzeit an der Spitze der WM-Wertung, hat bereits 80 Punkte Vorsprung auf Ferrari-Mann Charles Leclerc. Man darf gespannt sein, wer zum Start des Spa-Wochenendes die erste Duftmarke setzen wird …