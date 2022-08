Ein Freunde-Duo macht Mauerwerk wieder stark

„Ich nahm ihn oft auf die Ottakringer Straße in die Lokale mit. Die Balkan-Lieder kann er schon fast alle auswendig“, erinnert sich Ilco Naumoski mit einem Schmunzeln gerne an gemeinsame Spieler-Zeiten mit Wilfried Domoraud zurück. Das Duo kickte bis Sommer 2013 zwei Jahre bei Mattersburg zusammen: „Er ist dort wirklich einer meiner besten Freunde geworden, auch danach riss der Kontakt nie ab", so Naumoski.