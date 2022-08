Anstieg in den Spitälern, zwölf weitere Todesfälle

5169 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand, Donnerstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden, vor einer Woche waren es 7641 neue Fälle. Die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist wieder gestiegen. Zwölf weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben.