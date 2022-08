Die kleine Botin mag Sachen mit Geschichte

Ich gebe es zu, ich habe Flohmärkte immer schon gemocht! Es ist einfach schön, sich auszumalen, welche Geschichten die alten vorgelebten Sachen wohl zu erzählen hätten. So manches Kasterl und unzählige Vasen haben so zu mir gefunden. Was damals noch eher Spaß war, hat sich dann, als ich eine Familie gegründet habe, als enorm hilfreich herausgestellt. Ich liebe „Secondhand“ immer noch, und zwar in allen Lebenslagen. Gestern, am 25. 8., war der „Secondhand Day“, also ein echter Feiertag für mich!