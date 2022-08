Barca will gegen Braithwaite „in den Krieg ziehen“

Noch immer muss Jules Kounde auf seinen ersten Liga-Einsatz im Trikot der Katalanen warten. Der Grund: Die Registrierung des Franzosen würde die Gehaltsobergrenze der Primera Division überschreiten, weshalb der Klub nun Martin Braithwaite aussortieren will und sogar einen juristischen „Krieg“ in Kauf nehmen will. Gespräche mit einem Konkurrenten sollen bereits laufen, Braithwaite weigert sich jedoch, zu gehen.