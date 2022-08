Immer mehr Kirchenaustritte in Salzburg

Neue Mitglieder würden laut Martin Rötting, Religionswissenschaftler der Universität Salzburg, hauptsächlich durch Kleinkindtaufen hinzukommen. „Und vielleicht ein ganz geringer Teil an Eintritten.“ Das bestätigt auch der Blick in die Statistikbücher: In der Regel kehrten im Schnitt in der vergangenen Dekade 3500 Personen pro Jahr der katholischen Heimat den Rücken, bei nur gut 330 Eintritte bzw. Wiederaufnahmen.