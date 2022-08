Nach Fest: Vermisster Steirer (42) tot aufgefunden

In Fluss gefunden

Wie ist der Mann verstorben? „Das ist bis dato unklar“, sagt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Steiermark. Klar ist nur: In der Nacht auf Sonntag wollte er von einem Feuerwehrfest nach Hause gehen. Er kam nie an. Am Mittwochmorgen fand ihn ein Mitarbeiter in einem Staubecken eines Nebenflusses der Mur.