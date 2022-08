Genie Bouchard glückt erster Sieg nach 17 Monaten

In der ersten Qualifikationsrunde bei den US Open war es so weit: Bouchard, die nur noch auf Rang 964 in der WTA-Weltrangliste liegt, bezwang die Japanerin Yuki Naito (Nummer 197) mit 6:3 und 6:3. Alle vier Breakchancen ihrer Gegnerin konnte die ehemalige Weltklasse-Spielerin abwehren.