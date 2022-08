Dieser Flitzer lässt die Herzen höherschlagen

Tapfer haben sie gekämpft, die Mannen von Defensa y Justicia. In der 92. Minute gelang den Boca Juniors am Montag dann aber doch noch der entscheidende Treffer. Luis Vazquez bezwang Keeper Ezequiel Unsain und ließ die favorisierten Gäste, die noch einmal alles in die Waagschale geworfen hatten, jubeln.