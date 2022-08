UEFA-Fünfjahreswertung: Top-10 bleiben realistisch

Was dies für Österreich bedeutet, ist noch unklar, Gerüchten zufolge soll ab 2024 Platz 12 in der Fünfjahreswertung drei internationale Startplätze garantieren. Im Fünfjahresranking rutschte Österreich, da die starke Saison 2017/18 (9,750 Zähler) aus der Wertung fiel, um einen Platz auf Rang neun ab. Die Schotten abzufangen, wird kein leichtes Unterfangen, dahinter droht Gefahr von Belgien und auch von Serbien. In den letzten Jahren waren unsere Teams aber immer für einige Punkte gut, ein langfristiger Platz in den Top 10-bleibt realistisch.