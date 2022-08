Horror-Foul: „Ich dachte, mein Fuß hängt weg“

Die Knochen sind zum Glück heil. Am Montag hattest du die MR-Tomographie, jetzt herrscht auch Klarheit. Die Diagnose: Bänder- und Kapselverletzung im rechten Knöchel. Du wirst mehrere Wochen fehlen. Nicht nur für dich, auch für die Admira ein herber Rückschlag. Von den Fans gab es zahlreiche Genesungswünsche in den sozialen Medien. Wie viel Kraft gibt dir das?

Sehr viel Kraft. Ich war noch nie in meiner Karriere verletzt. Nur Kleinigkeiten, nichts Gravierendes. In dieser Lage war ich noch nie. Aber wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben, das hat mich schon sehr gefreut.