Ein großer Förderer des Sportkletterns in Kärnten

Weltweit war der Liebenfelser in den Bergen unterwegs: Er stand auf dem Gipfel des 7134 Meter hohen Pik Lenin im Pamir-Gebirge, bestieg vier Sechstausender in den Anden und machte mit dem Lesachtaler Bergführer Helmut Ortner eine Erstbesteigung im Himalaya. „1995 verunglückte mein Bruder auf der Tofana in den Dolomiten und ich hörte danach mit dem Expeditionsklettern auf, obwohl ich gerne einen oder zwei Achttausender bestiegen hätte“, erzählt Otto, während er und sein Kletterpartner, der Klagenfurter Bergretter Florian Roblyek, sich bereit machen, um eine 6c-Route zu klettern. Ottos Klettergärten Der Liebenfelser hat aber nicht nur am Kanzianiberg zahlreiche Touren in den Fels gebohrt. Der äußerst beliebte Familien-Klettergarten in Bad Eisenkappel oder das wunderschöne und sensationell gepflegte Klettergebiet unter der Burgruine Liebenfels hat der 76-Jährige ebenfalls errichtet. „Mich freut es immer wieder, wenn ich junge Familien sehe, die hier mit ihren Kindern zum Sportklettern kommen“, so Otto, der deshalb darauf achtet, dass für jedes Könner-Level etwas passendes zu finden ist.