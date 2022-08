Mission in Tirol: Herr Pfarrer kommt aus Burundi

Kirche in Österreich braucht Verstärkung aus anderen Ländern

Seit 2019 erfüllt Harusha Missionsdienst in Tirol, seit einem Jahr in Landeck. Die Kirche in Österreich braucht Verstärkung aus anderen Ländern. Priestermangel ist eine Realität – aber nicht in allen Ländern dieser Erde. Und so kommt es, dass mittlerweile 75 von 209 Tiroler Priestern aus anderen Weltgegenden stammen. Sie kommen aus Polen, aus Indien, aus Burundi oder aus Togo, wie der seit den Unwettern Ende Juli im Stubai vermisste Talpfarrer Augustin Kouanvih.