Schmid sauer: „Das ist einer Austria nicht würdig“

Manfred Schmid (Austria-Trainer/via ORF): „In entscheidenden Phasen hat man gesehen, wo der Unterschied liegt. Wir haben sehr gut ins Spiel reingefunden, haben die Zuschauer mitgenommen und laufen dann in einen dummen Konter rein, was so nicht besprochen war. Wie die Mannschaft dann gearbeitet hat, war sehr gut. Wenn wir die Chance von Tabakovic nützen, schaut es vielleicht anders aus. Die zweite Halbzeit war ärgerlich. Ganz besonders ärgert uns, dass wir wieder zwei Verletzte haben. Die Personaldecke ist eh schon sehr dünn.“