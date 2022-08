Müll, Parken & Co.: Warum Wien die Bürger belastet

Kosten bei Weitem nicht gedeckt

Es gibt ein weiteres Argument für die „Anpassung“. Die Tarife decken die Kosten von Kanal, Müllabfuhr und Co. bei Weitem nicht ab. Der Deckungsgrad beträgt ca. 41 Prozent. 750 Millionen Euro musste die Stadt im Vorjahr aus dem Zentralbudget zuschießen. Geld, das gerade in Krisenzeiten an allen Ecken fehlt.