Polizei sucht Zeugen nach Kollision in Graz

Der Unfall passierte Mittwochabend gegen 21.15 Uhr: Ein 27-Jähriger in Graz lebender Bosnier fuhr auf dem Lazarettgürtel von Süden kommend in Fahrtrichtung Norden. Bei der Kreuzung mit dem Karlauergürtel wollte der Mann geradeaus weiter fahren. Zeitgleich kam ein 26-jähriger, in Graz lebender Russe aus der entgegengesetzten Richtung. Bei der Kreuzung beabsichtigte der 26-Jährige, links auf den Karlauergürtel abzubiegen.