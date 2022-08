Ständchen für einsame „Nord Stream 1“-Gasturbine

Nach „So Lonely“ von The Police wurden „Langweilig“ von den Ärzten, „Allein Allein“ von Polarkreis 18, „Lemon Tree“ von Fools Garden, „I“m Still Standing“ von Elton John, „All By Myself“ von Celine Dion, „Show Me The Meaning Of Being Lonely“ von den Backstreet Boys und viele andere Titel vorgeschlagen.