Krebskranke Kinder reden bei der Therapie mit

Wissen, was die Kleinen quält

„Einen solchen Fragebogen hat es in der Kinderonkologie noch nie gegeben“, ist er zu Recht stolz. Die betroffenen Sprösslinge bzw. die Eltern der ganz jungen Patienten (ein bis fünf Jahre) haben auf diese Weise die Möglichkeit, bei der Therapie mitzureden - sieben Tage pro Woche, egal, ob sie gerade in der Klinik oder zu Hause sind. „98 Prozent nehmen das Angebot an, die Ausfüllrate liegt bei fast 70 Prozent“, freut sich der Oberarzt. Die nun in einem Fachjournal publizierten Auswertungen haben ergeben, dass die Patienten sehr gut mit dem System zurechtkommen. Was plagt die Kleinen? „Am häufigsten geben sie eine Beeinträchtigung der körperlichen Aktivität, gefolgt von Schmerzen, Schlafstörungen und Übelkeit an“, verrät Prof. Crazzolara einige Details.