Einbrecher-Quartett gefasst: Ermittlungen laufen

Am Sonntagmorgen wurde in Hürm die Polizei alarmiert, da in einen Rohbau eingebrochen wurde. Beim Eintreffen am Tatort lief die Fahndung zuerst ins Leere, doch ein Klein-Lkw, welcher zuvor gestohlen worden war, konnte ausfindig gemacht werden. Im Fahrzeug befanden sich unter anderem Computer, Mobiltelefone, Baumaschinen und Schlüssel.