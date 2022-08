Kein gutes Wochenende für Diebe und Einbrecher

Alles für den Coup in der Nacht von Sonntag auf Montag ergaunerte sich der Dieb: Zuerst fuhr er mit seinem Pkw vom Bezirk Spittal nach St. Kanzian am Klopeiner See, parkte sein Auto in einem Waldstück und klaute dann ein Fahrrad vom Parkplatz eines Personalhauses eines Hotels. Dann radelte der Mann zur nahegelegenen Gästepension, wo er durch die Hintertüre einstieg und gleich das Büro durchsuchte. Weil er so einen Lärm machte, wurde die 45 Jahre alte Hausbesitzerin wach...