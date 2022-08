Radfahrerin nach Sturz von Bremshebel „gepfählt“

Es sollte ein ganz normaler Radausflug an Mariä Himmelfahrt werden, wie ihn die Wienerin so oft unternahm. Doch enden sollte er in unsagbarem Schmerz und einer Notoperation. Die 64-Jährige befand sich kurz nach 13 Uhr am Montag gerade auf der Seestadtstraße im gleichnamigen Stadtteil in der Donaustadt, als sie - so vermuten es zumindest die Einsatzkräfte - viel zu stark bremste. Ganz genau weiß das niemand, doch offenbar dürfte es keine weiteren Unfallbeteiligten geben.