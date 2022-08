Dieses Auto nimmt CO₂ auf, statt es auszustoßen!

Einladung an die Industrie

Die 35 an dem Projekt beteiligten Studenten wollen Zem in den kommenden Jahren weiterentwickeln, um ihn tatsächlich auf die Straße zu bringen. Er soll über seinen gesamten Lebenszyklus klimaneutral sein. Darüber hinaus wollen sie an der Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Materialien arbeiten.